Joanna Krupa, choć na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, regularnie odwiedza rodzimą Polskę, gdzie dba nie tylko o życie rodzinne, ale też spełnia się zawodowo. Jak się niedawno okazało, już niebawem zobaczymy blond piękność w zupełnie nowej roli. Joanna Krupa poprowadzi miłosne show z udziałem małżeństw z długim stażem. Czy to oznacza koniec "Top Model"?

To koniec polskiej edycji "Top Model"? Tylko u nas Joanna Krupa zdradza prawdę!

Po tym, jak paparazzi uchwycili Joannę Krupę na spacerze z Ewą Chodakowską, fani obu pań podejrzewali, że nie jest to jedynie koleżeńskie spotkanie, lecz zapowiedź tajnego, wspólnego projektu obu pań. Wiadomo, że światowej sławy modelka i uwielbiana przez Polki trenerka znają się już od lat, a łączy je nie tylko pasja do podróży, zdrowego trybu życia, czy pomagania innym, ale też motywowania tysięcy osób do zawalczenia o siebie. Z czasem wszystko stało się jasne.

Okazało się, że Joanna Krupa i Ewa Chodakowska poprowadzą nowe show TVN, którego uczestnikami będą małżonkowie marzący od ponownym rozpaleniu uczuć w swojej relacji. Wieści płyną wprost ze stacji sprawiły, że w sieci zawrzało, a internauci zaczęli zastanawiać się czy pomimo nowego projektu z udziałem prowadzącej "Top Model", program dla aspirujących modeli i modelek powróci na antenę. Tylko u nas Joanna Krupa mówi wprost:

- Będzie - mówi z rozmowie z reporterem Party.pl Joanna Krupa, potwierdzając, że stacja TVN planuje kolejną edycję "Top Model".

Czy w nowej edycji "Top Model" zabraknie światowej sławy modelki? Kiedy nowy sezon show? Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

Zobacz także: Joanna Krupa rozstała się z partnerem? "Tyle powiedzieć, że to jest ojciec mojego dziecka”