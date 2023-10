Córeczka Joanny Krupy od pierwszych chwil swojego życia podbiła serca internautów. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia i filmiki z udziałem małej Ashy, którymi jej mama chętnie dzieli się w sieci. Teraz Joanna Krupa jest razem z córeczką w Polsce, bo jak wiadomo, właśnie trwają nagrania do nowej edycji "Top Model". Jak się okazało, mała Asha poszła do polskiego przedszkola - jej mama bowiem nie ukrywa, że zabieranie jej na plan programu mogłoby być nie lada wyzwaniem, ponieważ jej córeczka to niezwykle żywiołowe dziecko!

Joanna Krupa o małej Ashy

Joanna Krupa nie ukrywa, że jest jej bardzo miło, kiedy dostaje mnóstwo ciepłych wiadomości od internautów na temat jej uroczej córeczki, jednak jak przyznała przed naszą kamerą modelka, Asha ma już swój charakterek, który coraz częściej daje o sobie znać.

- Ona jest w takim wieku, że teraz wszystko ją fascynuje i w ogóle nie słucha. Jak jest na planie, to tam jest, tutaj jest - to jest troszkę taki huragan, tornado. Próbuję jak najmniej brać ją na plan, bo ja wiem, że rozwali i wszyscy nie będą się koncentrować na pracy, tylko Asha wszędzie tam biegać. [...] To jest taki słodki diabełek - przyznała szczerze Joanna Krupa.

Co jeszcze na temat swojej uroczej córeczki zdradziła jurorka "Top Model"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

