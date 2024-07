Joanna Krupa tłumaczy się z pokazania intymnej fotki męża w kąpieli! Czy Romain Zago miał do niej pretensje? Modelka w rozmowie z Party.pl tłumaczy, że wręcz przeciwnie. A jakie relacje para ma na co dzień?

Gwiazda programu "Top Model" zdradziła, że kiedy widzi się z mężem, stara się doskonale bawić, wygłupiać i nie myśleć o poważnych sprawach.

Romain i ja jesteśmy jak przyjaciele. Wygłupiamy się jak dzieci. Bo tak na co dzień mamy intensywne życie, nasze życie ne jest łatwe. On ma ciężki biznes, ja to samo. Jak jesteśmy razem, to chcemy się śmiać. On nawet nie chce myśleć o dyskotekach, eventach, mówi: "Nawet mnie nie bierz na żadne imprezy. Ja chcę być w domu z pieskami".