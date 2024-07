Joanna Krupa i jej mąż Romain Zago chętnie pokazują zdjęcia ze swojego prywatnego życia w Internecie. Tym razem jednak opublikowana przez Joannę fotka męża może niektórych nieco zaskoczyć. Piękna modelka zamieściła na swoim profilu na Facebooku zdjęcie zrobione podczas rozmowy na Skype ze swoim mężem. Widzimy na nim Romain w bardzo intymnej sytuacji. Mąż Joanny, najprawdopodobniej nieświadomy, że zdjęcie wyląduje w sieci, rozmawia z żoną, kiedy sam jest w łazience. Romain nie ma na sobie koszuli i jest mokry, jakby właśnie wyszedł z kąpieli.

Face time w hubby @romainzago when he is taking a bath???????????????????? definitely gonna kill me for this screenshot ???????????????????????????? ????????

Posted by Joanna Krupa on 18 października 2015