Joanna Opozda zaskoczyła swoich fanów, publikując na Instagramie fragment prywatnej konwersacji z Remigiuszem Mrozem, jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy. Wiadomości, które opatrzyła zabawnym komentarzem, sugerują lekki, flirtujący ton rozmowy. Mróz z humorem odnosił się do tematu, nawiązując do wydarzeń ze świata show-biznesu, co podsyciło spekulacje o ich bliższej znajomości.

Joanna Opozda pokazała prywatne wiadomości

Joanna Opozda za pośrednictwem Instagrama podzieliła się ze swoimi fanami screenem rozmowy z Remigiuszem Mrozem. W centrum rozmowy znalazła się kontrowersyjna stylizacja Bianki Censori z gali Grammy 2025. Bianka u boku Kanye Westa kolejny raz pokazała się w "niewidocznej kreacji". Strój, jaki ubrała na siebie gwiazda, ukazał wszystkie jej wdzięki i nic nie zostało ukryte. Mróz w żartobliwy sposób skomentował odważny strój, co natychmiast przykuło uwagę Opozdy.

Pisarz zażartował, że kiedyś to on i Joanna Opozda pójdą w takich strojach na jakiś event. Mróz dodał, że oczywiście Joanna Opozda pójdzie cała w czerni niczym Kanye, co sugerowało, że on sam założy strój niczym Bianka Censori. Aktorka uznała wiadomości za na tyle zabawne, że postanowiła je udostępnić publicznie. Screeny szybko obiegły internet, wywołując liczne komentarze i domysły na temat charakteru ich relacji.

Musimy tak kiedyś pójść. Oczywiście ty w wersji all black -zażartował Remigiusz Mróz.

Ahahahahahhaha kocham - odpowiedziała Joanna Opozda.

Aktorka, będąc aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych, niejednokrotnie dzieliła się prywatnymi aspektami swojego życia, jednak to pierwsza tak osobista publikacja z udziałem znanego pisarza. Z kolei Mróz, zwykle stroniący od medialnego szumu, tym razem znalazł się w centrum uwagi.

Publikacja Opozdy natychmiast wzbudziła lawinę komentarzy zarówno wśród fanów, jak i w mediach plotkarskich. Wielu internautów zaczęło spekulować o możliwym romansie, zwracając uwagę na lekki i żartobliwy ton wiadomości. Inni traktują to jako zwykłą zabawną interakcję między dwojgiem znanych osób.

Historia relacji Joanny Opozdy i Reigiusza Mroza

To nie pierwszy raz, gdy Joanna Opozda i Remigiusz Mróz trafiają na języki. Już wcześniej pojawiały się spekulacje dotyczące ich bliskiej relacji, jednak oboje konsekwentnie unikali komentowania tych doniesień. Media plotkarskie łączyły ich na podstawie wspólnych zdjęć z branżowych wydarzeń, takich jak gala Bestsellerów Empiku, gdzie oboje byli obecni. Choć nigdy nie potwierdzili oficjalnie żadnego romansu, ich publiczne interakcje oraz najnowsza wymiana prywatnych wiadomości ponownie rozgrzały wyobraźnię fanów i mediów.

W lutym 2023 roku Joanna Opozda opublikowała na Instagramie fotografię, na której, ubrana, siedzi w wannie wypełnionej różowymi piłeczkami. Zdjęcie to przyciągnęło uwagę Remigiusza Mroza, który skomentował:

Skomentowałbym, ale nie chcę wywoływać skandalu.

Aktorka odpowiedziała na ten komentarz emotikoną z buziakiem, co wywołało spekulacje na temat charakteru ich relacji. Niektórzy internauci sugerowali, że Opozda i Mróz tworzą zgrany duet, co dodatkowo podsyciło plotki.

Kanye West i Bianca Censori wywołali skandal

Kanye West i Bianca Censori podczas 67. ceremonii wręczenia nagród Grammy wywołali nie lada zamieszanie. Bianca Censori, żona Kanye Westa, wywołała ogromne poruszenie, pojawiając się w niemal całkowicie przezroczystej sukience.

Jej odważny strój wzbudził lawinę komentarzy w mediach społecznościowych, gdzie internauci dzielili się skrajnymi opiniami – od krytyki za brak stosowności do pochwał za odwagę w wyrażaniu siebie. Kontrowersje wokół pary mogą mieć finansowe konsekwencje dla Westa, który rzekomo straci miliony dolarów w wyniku skandalu.

