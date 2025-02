Bolesław Senyszyn był mężem Joanny Senyszyn, polskiej polityk i ekonomistki. Z zawodu był sędzią i adwokatem, znanym w Gdyni. Para spędziła razem prawie 50 lat, tworząc związek określany przez Joannę Senyszyn jako "marynarskie małżeństwo" – ona często wyjeżdżała do Warszawy, podczas gdy on pozostawał w Gdyni. Niestety, Bolesław Senyszyn zmarł 11 lutego 2025 roku. Joanna Senyszyn pożegnała go wzruszającymi słowami: "Miałam szczęście przeżyć z Nim prawie 50 lat. Żegnaj Bolku! Świat bez Ciebie stał się gorszy". Teraz polityczka poinformowała o pogrzebie ukochanego męża.

Pogrzeb męża Joanny Senyszyn

Joanna Senyszyn, która niedawno ogłosiła start w wyborach prezydenckich w 2025 roku, wszelkie sprawy zawodowe odłożyła na drugi plan. Niedawno Senyszyn podzieliła się informacją o śmierci ukochanego męża, z którym przeżyła 50 lat. Dziś działaczka polityczka zdradziła szczegóły pogrzebu Bolesława Senyszyna. Uroczystość odbędzie się 15 lutego o godzinie 12:00. Ta pora nie jest przypadkowa:

Kochani, serdecznie dziękuję za wyrazy współczucia. Wasze słowa są ogromnym wsparciem. Przede mną jedna z najtrudniejszych chwil, pogrzeb. Bolek spocznie w naszym rodzinnym grobowcu w Gdyni, na cmentarzu Witomińskim., w sobotę 15 lutego w samo południe, bo lubił ten film. czytamy na jej Facebooku

Senyszyn na zamieszczonym zdjęciu napisała kilka wyjątkowych słów na temat męża:

Życie poświęcił pracy w wymiarze sprawiedliwości, był sędzią, radcą prawnym, adwokatem, prowadziły wykłady i szkolenia, wykształcił rzeszę aplikantów. Kocha książki, podróże, orchidee i mnie. Barwnie opowiadał o swoich wojażach do prawie 100 krajów. pisze Joanna Senyszyn

Dlaczego Joanna Senyszyn nie ma dzieci?

Joanna Senyszyn i Bolesław Senyszyn poznali się w połowie lat 70. XX wieku, tuż po obronie doktoratu przez Joannę. Wkrótce potem pobrali się, tworząc związek trwający niemal 50 lat. Ich relacja była określana przez Joannę jako "marynarskie małżeństwo", ponieważ często wyjeżdżała do Warszawy w związku z obowiązkami zawodowymi, podczas gdy mąż pozostawał w Gdyni. Taki układ sprawiał, że ich małżeństwo było trwałe, a powroty stawały się świętem.

To ja wypływałam do Warszawy, a mój mąż, niczym Penelopa, czekał na mnie w Gdyni mówiła Senyszyn

Para zdecydowała się na życie bez dzieci. Joanna Senyszyn świadomie wybrała model życia skoncentrowany na karierze naukowej i politycznej, uznając to za jedną z najlepszych decyzji w swoim życiu. Początkowo jej mąż pragnął potomstwa, ale ostatecznie zaakceptował wybór żony. Polityczka podkreślała, że miała inne życiowe plany i nigdy nie żałowała tej decyzji.

Wybrałam model życia bez dzieci i jestem bardzo zadowolona, nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w życiu

