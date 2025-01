Roksana Węgiel nie ukrywa, jak ważne w jej życiu są kontakty rodzinne. Teraz kiedy rodzina piosenkarki się powiększyła, a do jej najbliższego kręgu dołączył mąż Kevin Mglej i jego rodzina, Roxie chętnie dzieli się z fanami wspólnymi kadrami z bliskimi.

Roksana Węgiel złożyła życzenia Annie Mglej

Roksana Węgiel niedawno podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z imprezy, na której bawiła się w towarzystwie swojej teściowej, Anny Mglej. Fotografie te szybko obiegły internet, przyciągając uwagę fanów i mediów. Na opublikowanych zdjęciach widać Roksanę i Annę w radosnych nastrojach, co sugeruje, że relacje między nimi są bardzo dobre. Wcześniej pojawiały się spekulacje na temat potencjalnych napięć w rodzinie, jednak te wspólne kadry zdają się je rozwiewać.

Roxie wraz z teściową w dniu urodzin Anny Mglej spędziły bardzo miły czas. Zdjęcia ze spotkania sugerują, że 20-latka zabrała mamę Kevina na wspólny przejazd limuzyną, gdzie Anna i Roksana sączyły szampana, pozując do selfie. Na drugiej fotografii widać elegancko ubrane kobiety w okularach "serduszkach". Z twarzy solenizantki i Roxi nie znikały uśmiechy, co sugeruje, że zabawa była zacna.

Happy birthday, Anna Mglej! Love u - podpisała najnowszą relację Roksan Węgiel.

Roksana Węgiel i jej relacje z teściową

To nie pierwszy raz, gdy Roksana Węgiel i Anna Mglej pokazują się razem publicznie. W ubiegłym roku Roksana także uczestniczyła, w urodzinach mamy Kevina, co również zostało udokumentowane na zdjęciach. Wówczas piosenkarka złożyła teściowej publiczne życzenia, nazywając ją "kochaną teściową". Wspólne zdjęcia Roksany i Anny Mglej cieszą się pozytywnym odbiorem wśród fanów, którzy chwalą ich bliską relację i wzajemne wsparcie. Wygląda na to, że młoda artystka doskonale dogaduje się z rodziną swojego męża, co z pewnością wpływa pozytywnie na jej życie prywatne i zawodowe.

W mediach społecznościowych mamy Kevina Mgleja można zaobserwować, że Anna Mglej bardzo wspiera swoją synową. Teściowa udostępnia nowe piosenki Roksany, a także nie ukrywa, że pojawiają się one w jej codziennej playliście.

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel, wyszła za mąż za Kevina Mgleja w 2024 roku. Ich związek od samego początku wzbudzał duże zainteresowanie mediów i fanów, szczególnie ze względu na różnicę wieku - Kevin jest o 8 lat starszy od Roksany. Mimo to para konsekwentnie pokazuje, że ich miłość jest silna i szczera. Poznali się podczas pracy nad muzyką. Tworzenie wspólnych projektów przerodziło się w głębszą relację, a para szybko stała się nierozłączna.

Ceremonia ślubna Roksany i Kevina odbyła się w tajemnicy przed mediami. Para zadbała o to, by była to intymna uroczystość, w której uczestniczyła tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Po ślubie Roksana i Kevin skupili się zarówno na życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wspólnie pracują nad nowymi projektami muzycznymi, co jeszcze bardziej umacnia ich więź. Młoda piosenkarka w wywiadach podkreśla, że Kevin jest dla niej nie tylko mężem, ale także wsparciem i inspiracją.

Instagram@Roksana Węgiel

