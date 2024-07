Joanna Krupa skomentowała zachowanie Kim Kardashian, która uwielbia rozpieszczać swoją córeczkę North. Piękna modelka w rozmowie z Party.pl oceniła sposób wychowywania dzieci przez zamożne gwiazdy i celebrytki, które spełniają każdą zachciankę swoich pociech. Joanna Krupa nie ukrywa, że sama wychowywała się w skromnych warunkach a jej mama często kupowała jej ubrania w sklepach z używaną odzieżą.

Myślę, że niszczą te dzieci. Ja chodziłam z takim facetem, miał mnóstwo pieniędzy, bogata rodzina, prywatny samolot, ale było widać, że to nie jest ta osoba, która sama na coś ciężko pracowała - tak jak mój mąż. Niszczą te dzieci, bo dzieci powinny od początku wiedzieć, że bardzo ciężko jest zarobić pieniądze, muszą same iść do pracy i powinny same nad tym pracować, żeby coś osiągnąć.