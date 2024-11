Kim Kardashian założyła legendarny naszyjnik księżnej Diany. Fani Lady Di są wściekli

Kim Kardashian znalazła się w centrum uwagi fotoreporterów na gali LACMA 2024. Jedna z najsłynniejszych celebrytek na świecie ponownie sięgnęła po ikoniczny przedmiot. W przeszłości wywołała burzę za sprawą sukienki Marilyn Monroe czy stroju Janet Jackson z teledysku „If”. Tym razem pokazała się z wysadzanym diamentami ametystowym krzyżem, zawieszonym na naszyjniku z pereł. Mowa o The Attallah Cross, który należał do księżnej Diany. W sieci znów rozpętała się burza.

Kim Kardashian z naszyjnikiem księżnej Diany

W trakcie gali LACMA 2024, która odbyła się w pierwszy weekend listopada, Kim Kardashian znów postawiła na odważną stylizację. Bardzo głęboki dekolt w przypadku tej celebrytki nie jest jednak niczym zaskakującym. Uwagę fotoreporterów przykuł dodatek do białej sukni gwiazdy, czyli naszyjnik, który kiedyś nosiła księżna Diana.

Ten widok zdenerwował sympatyków Lady Di. Internauci zaczęli oskarżać Kardashian o „tandetne i pozbawione szacunku przywłaszczenie dziedzictwa”. Zdaniem wielu osób celebrytka znana z reality show i marki kosmetycznej nie powinna równać się z tragicznie zmarłą księżną, która wykorzystywała swoją rozpoznawalność, by działać na rzecz społeczeństwa.

Lady Di udzielała się w organizacjach humanitarnych. W czasach, gdy AIDS traktowano jak schorzenie narkomanów i homoseksualistów, jako pierwsza uścisnęła dłoń chorej osobie publicznie i walczyła ze stereotypowymi poglądami. Dlatego widok Kardashian z biżuterią tragicznie zmarłej księżnej uznano za „tanią prowokację”. Niektórzy też zarzucili modelce brak poszanowania dla symboli religijnych.

Celebrytka kupiła słynny naszyjnik w 2023 roku. Za krzyż zapłaciła prawie 200 tys. dolarów podczas aukcji w Sotheby’s. Warto przypomnieć, że biżuteria powstała w latach 20. XX wieku, należy do luksusowej marki Garrard. Kupił ją biznesmen Naim Attallah. Lady Di pojawiła się w nim m.in. na balu charytatywnym w Birthright w 1987 roku.

Najwyraźniej zestawienie wydekoltowanej sukni Gucci z ikonicznym dodatkiem kojarzonym z księżną Dianą niezbyt spodobał się sporej części internautów. To nie pierwszy taki skandal z Kim Kardashian.

Kim Kardashian miała uszkodzić suknię Marilyn Monroe

Głośno o kreacji Kim Kardashian było w 2022 roku, gdy celebrytka postanowiła wypożyczyć inny słynny przedmiot. Podczas MET Gali gwiazda pojawiła się w oryginalnej sukni Marilyn Monroe. Wkrótce do mediów zaczęły docierać wiadomości, że Kardashian musiała szybko zrzucić sporo kilogramów, by zmieścić się w kreację.

Podobno ostatecznie suknia i tak była za mała. W efekcie celebrytka miała uszkodzić ikoniczny strój nieżyjącej aktorki. W sieci pojawiły się zdjęcia dokumentujące zniszczenia. Wówczas w mediach wybuchła gorąca dyskusja na temat tego, czy gwiazdy powinny mieć możliwość wypożyczania muzealnych obiektów.

Co myślicie o aferze z Kim Kardashian? A skoro jesteśmy już przy zagranicznych gwiazdach – Baby z „Dirty Dancing” przyleciała do Polski i zrobiła furorę. Słynna aktorka zmieniła się nie do poznania.

