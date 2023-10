Nowy program, „Zacznijmy odNowa” to reality-show, w którym zobaczymy osiem małżeństw z kilkuletnim stażem. Zadaniem Ewy Chodakowskiej i Joanny Krupy będzie pomoc w odnowieniu relacji partnerów, którzy wpadli w rutynę w swoim związku. Efekty prac trenerki i modelki, zobaczymy już jesienią na antenie stacji TVN.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Ewą Chodakowską, która szczerze zdradziła nam, jak pracuje jej się z Joanną Krupą.

Jak się okazało, Ewa Chodakowska zna się z Joanną Krupą już od kilku lat. Trenerka przed naszą kamerą wyznała, że prowadząca "Top model" to po prostu idealna partnerka do współpracy i na planie programu "Zacznijmy odNowa", świetnie się z nią czuje.

- Ona nie udaje, ona po prostu taka jest. Jest autentyczna w swoich działaniach, bardzo profesjonalna, przyjemnie się bardzo z nią pracuje. Ma duży szacunek do pracy i duży szacunek do każdej jednej osoby, która jest na planie, a dla mnie to już jest ogromny komfort pracy - przyznała przed naszą kamerą Ewa Chodakowska.