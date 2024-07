Joanna Krupa znów szokuje. Z okazji rocznicy ślubu wrzuciła na Instagrama swoje nagie selfie. Do zdjęcia pozuje w samych majtkach, piersi przykrywają jedynie częściowo pofalowane włosy modelki.

Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy ślubu dla mojego przyjaciela... mojej miłości... mojego życia... mojej skały... Romain Zago, kocham Cię na zawsze! - napisała, dopisując: Jestem modelką, bez hejtu"

Chyba wiedziała co pisze, bo - o ile zdecydowana większość jej fanów instagramowych jest zachwycona zdjęciem - to są i krytycy fotki, zdecydowani krytycy...

To ma być dobry przykład dla młodych dziewczyn? Jesteś stara i tracisz zainteresowanie swoją osobą - napisał jeden z komentujących.

Odpowiedziała mu sama Joanna, sugerując, by przestał obserwować jej profil.

Co by o zdjęciu nie sądzić, modelka wygląda na nim świetnie, a jej mąż to prawdziwy szczęśliwiec, skoro tak piękna kobieta ciągle składa mu takie deklaracje. A że nie wszyscy lubią aż tak uzewnętrzniać swoje uczucia. Cóż, nie każdy musi być jak Joanna :)

A Wam podoba się zdjęcie-prezent dla męża?

Joanna Krupa ciąglę utrzymuje perfekcyjną figurę:

Joanna z mężem Romainem Zago.

