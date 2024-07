Jessica Simpson już wkrótce zostanie mamą. Celebrytka dość długo ukrywała ciążowy brzuszek, jednak w Halloween postanowiła wreszcie pochwalić się światu radosną nowiną. Zaledwie kilka dni później piosenkarka, która do tej pory miała problem z utrzymaniem wagi, zdradziła, że w trakcie ciąży nie zamierza sobie niczego odmawiać!

- Pragnę teraz wszystkiego co słodkie i słone- wyznała przyszła mama.

Okazuje się, ze Jessica może sobie pozwolić na kilka dodatkowych kilogramów. Czemu? Okazuje się bowiem, że zaraz po urodzeniu dziecka celebrytka przejdzie na specjalną dietę, która w szybkim czasie pozwoli jej wrócić do dawnej figury. Według najnowszych doniesień "The New York Tomes", Jessica Simpson podpisała nawet umowę z firmą Weight Watchers, która zapłaci swojej klientce 3 miliony dolarów za skorzystanie z ich produktów. Gwiazda będzie więc promować dietetyczną żywość i zrzucać zbędne kilogramy…

