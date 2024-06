Powrót Jennifer Lopez i Bena Afflecka wywołał niemałe poruszenie w mediach i szybko stali się jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Jednak ich sielanka nie trwała długo, bo od dłuższego czasu amerykańskie media donoszą o kryzysie w ich związku. Wokalistka wybrała się nawet sama do Europy i ku zaskoczeniu podróżuje w klasie ekonomicznej. Fani nie mogą w to uwierzyć.

Jennifer Lopez podróżuje klasą ekonomiczną

Od kiedy Jennifer Lopez i Ben Affleck postanowili do siebie wrócić, to ponownie są jedną z najsłynniejszych par na całym świecie. Niestety plotki o kryzysie w ich związku nie milkną i wielu jest już przekonanych, że to koniec małżeństwa Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Amerykańskie media donoszą, że para poddała się nawet terapii, by ratować swój związek, a teraz pojawiły się kolejne doniesienia. Podobno piosenkarka postanowiła "zacisnąć pasa" z powodu rozwodu, który wisi już w powietrzu. Latynoska wybrała się nawet samotnie do Neapolu, a następnie na Tydzień Mody Haute Couture do Paryża. Jednak największym zaskoczeniem było to, że artystka podróżowała klasą ekonomiczną, nie zdecydowała się nawet na lot w klasie biznesowej.

SplashNews.com/East News

Nie jest tajemnicą, że Jennifer Lopez dorobiła się milionów na swojej twórczości. Loty prywatnym samolotem są dla niej codziennością, dlatego zdjęcie śpiącej wokalistki w klasie ekonomicznej mocno zaskoczyło jej fanów i nie tylko. 54-latka miała na sobie biały dres i siedziała tuż przy oknie. Obok niej znajdowała się duża torba podróżna, a na następnym miejscu siedział jej ochroniarz.

Amerykańskie media donoszą, że Jennifer Lopez może zmaga się problemami finansowymi w związku z odwołaniem trasy koncertowej. Artystka sfinansowała również własny film dokumentalny "Nieopowiedziana historia wielkiej miłości".

Myślicie, że plotki o nadchodzącym rozwodzie Jennifer Lopez i Bena Afflecka okażą się prawdą?

