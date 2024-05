W mediach już od jakiegoś czasu jest wyjątkowo głośno w sprawie domniemanego rozwodu Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Fani doszukują się dowodów, a amerykańskie czasopisma prześcigają się w publikowaniu nowych ustaleń. Jak poinformował tygodnik "Us Weekly" Ben jest "zmęczony małżeństwem" z Jennifer Lopez. Czy to naprawdę już koniec "Bennifer"?

Ben Affleck jest "zmęczony małżeństwem" z Jennifer Lopez?

Pierwsze pogłoski o rozpadzie związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka, pojawiły się po tegorocznej Met Gali, gdzie Jennifer pojawiła się bez męża. Od tego czasu regularnie pojawiają się kolejne "dowody" na kryzys w ich relacji. Oliwy do ognia dolała jakiś czas temu sama Jennifer Lopez, która polajkowała na Instagramie wymowny wpis o związkach. Według informatora tygodnika "Us Weekly" Ben Affleck" nie zgadza się ze stylem życia żony", a plotki o rozwodzie sprawiły, że całkowicie "zrezygnował" z małżeństwa. Co jeszcze udało się ustalić?

Jak zaznaczył informator "Us Weekly" , zarówno Jennifer Lopez jak i Ben Affleck często przebywają w różnych miastach i nie mogą być wtedy razem, a Benowi nie do końca to odpowiada. SplashNews.com/East News

Jennifer jednak jest zbyt skupiona na pracy, w którą nadmiernie się angażuje. Ben nie tolerował stylu życia Jennifer. Poczuł się zmęczony małżeństwem powiedział informator tygodnika.

Informator zaznaczył, że parze coraz ciężej było się ze sobą komunikować i zakochani coraz częściej się kłócili. Świadkami awantur mieli być znajomi pary.

Z biegiem czasu Jennifer i Benowi coraz trudniej było skutecznie się komunikować, a drobne nieporozumienia przeradzały się w poważne kłótnie. Mają zasadniczo odmienne podejście do wielu spraw przekazał.

Jennifer Lopez została ostatnio zapytana o plotki dotyczące jej rozwodu z Benem, stwierdziła, że pytający ją dziennikarz "wie lepiej". W ten sposób artystka dała jasno do zrozumienia, że nie zamierza publicznie komentować swojego życia prywatnego.

Myślicie, że jest coś na rzeczy?

