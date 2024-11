Ben Affleck po raz pierwszy od ogłoszenia rozwodu skomentował Jennifer Lopez. W szczerym wywiadzie padły słowa, które wokalistkę i jej fanów mogą zaskoczyć. To tylko pokazuje, jaki po rozstaniu ma do niej stosunek.

Ben Affleck szczerze podsumował Jennifer Lopez

Ben Affleck, który jakiś czas temu rozstał się z Jennifer Lopez, po raz pierwszy skomentował byłą partnerkę od momentu ogłoszenia rozwodu. Wypowiedź ta przyciągnęła uwagę fanów i mediów na całym świecie. Aktor, reżyser i producent wyraźnie podkreślił, że mimo rozstania, szanuje Jennifer Lopez oraz jej profesjonalizm. Publicznie przyznał, że nadal darzy ją dużym uznaniem, co zaskoczyło wielu, zwłaszcza że temat rozwodu pojawił się w mediach stosunkowo niedawno.

W ostatnim czasie Affleck miał okazję pracować z Lopez przy filmie „Unstoppable” (premiera na Prime Video już 16 stycznia). Była to produkcja, przy której Affleck pełnił funkcję producenta, co pozwoliło mu obserwować Jennifer Lopez podczas pracy na planie filmowym. Jak sam podkreślił w najnowszym wywiadzie, artystka udowodniła, że jej profesjonalizm i talent aktorski są na najwyższym poziomie, co w pełni uzasadnia jej pozycję w Hollywood. Zapytany o Jennifer Lopez, Affleck nie krył podziwu i nazwał ją „spektakularną”.

Jennifer jest spektakularna - stwierdził w wywiadzie dla ''Entertainment Tonight''.

Zarówno Jennifer Lopez, jak i Ben Affleck starają się zachować klasę i szacunek wobec siebie, co jasno wynika z wypowiedzi aktora. Teraz aktor pokazał, że ich relacja, choć zmieniła się na poziomie prywatnym, pozostaje pozytywna. Docenia jej zawodowe umiejętności i zaznacza, że ich wspólna praca przy „Unstoppable” była udana i przebiegała bez problemów.

Historia miłości Bena Afflecka i Jennifer Lopez

Jennifer Lopez i Ben Affleck po raz pierwszy spotkali się na początku 2000 roku, kiedy razem pracowali na planie filmu "Gigli" (2002). Wkrótce po tym nawiązali romantyczną relację, która szybko przyciągnęła uwagę mediów. Para stała się jednym z najbardziej znanych i rozchwytywanych duetów w Hollywood, zdobywając wspólnie popularne miano „Bennifer.” Ich związek wzbudzał ogromne zainteresowanie, a paparazzi niemal stale towarzyszyli im w codziennym życiu. W 2002 roku Affleck oświadczył się Lopez, a ich zaręczyny stały się gorącym tematem na całym świecie.

Mimo wielkiej medialnej popularności, w 2004 roku Affleck i Lopez niespodziewanie ogłosili rozstanie, a ich planowany ślub został odwołany. Para, zmęczona nadmierną uwagą mediów, zdecydowała się pójść swoimi ścieżkami. Jennifer Lopez w późniejszych latach wspominała, że ich relacja była intensywna, ale jednocześnie bardzo trudna, z uwagi na ogromną presję, jaką odczuwali.

Po latach przerwy – podczas których oboje stworzyli nowe związki, a Lopez miała nawet dzieci z byłym mężem Markiem Anthonym – Jennifer i Ben wrócili do siebie w 2021 roku. Ten nieoczekiwany powrót wywołał sensację w mediach i u fanów na całym świecie. Ponownie pojawiali się razem publicznie, co wzbudzało wielkie emocje, zwłaszcza że oboje byli teraz dojrzalsi i bardziej świadomi oczekiwań, jakie mogą mieć wobec siebie. W 2022 roku Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie się zaręczyli, a niedługo potem wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Las Vegas, którą następnie uzupełnili większą uroczystością z udziałem najbliższych przyjaciół i rodziny.

Ich powrót był symbolem drugiej szansy, ale w 2023 roku para po raz kolejny się rozstała. Pomimo decyzji o rozwodzie, w publicznych wypowiedziach oboje odnoszą się do siebie z szacunkiem, a Affleck docenia Lopez za profesjonalizm i talent.

