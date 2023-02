Po niemal dwóch dekadach rozłąki, Jennifer Lopez i Ben Affleck znów są razem. Para, która w minionym roku zdecydowała się na dwie ślubne ceremonie ponownie jest w centrum uwagi rodzimych i zagranicznych mediów. Od pewnego czasu w kuluarach jednak aż huczy o kryzysie w ich związku. Czyżby naprawdę było coś na rzeczy? Już podczas tegorocznej gali Grammy między wokalistką i aktorem do spięcia. Teraz małżonkowie zostali przyłapani przez paparazzi na oglądaniu... domu na sprzedaż. Ich miny mówią wszystko!

Naturalna Jennifer Lopez ogląda dom na sprzedaż z Benem Affleckiem

Jennifer Lopez i Ben Affleck znów są na ustach wszystkich. Para, która po ponad dwóch dekadach postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę, na nowo została okrzyknięta jednym z najgorętszych duetów Hollywood. Niestety, niedawno do mediów przedostają się coraz bardziej niepokojące doniesienia na temat tej dwójki. Ostatnio Jennifer Lopez sprawdzała drinka Bena Afflecka, a nagranie z całego zajścia wyciekło do sieci. By tego było mało, para podczas tegorocznego rozdania nagród Grammy zaliczyła widowiskową sprzeczkę, a w prasie już pojawiły się doniesienia o ich rychłym rozwodzie.

Wiele jednak wskazuje na to, że pomimo spięć, zakochani wyznają zasadę "kto się czubi, ten się lubi", bo właśnie zostali uchwyceni przez paparazzi podczas oglądania imponującej posiadłości na sprzedaż.

Backgrid/East News

Zobacz także: Jennifer Lopez i Ben Affleck pokłócili się na Grammy. "Daję im pół roku"

Co ciekawe, choć zarówno w mediach społecznościowych, jak i na czerwonym dywanie J.Lo zachwyca perfekcyjnym makijażem, ostatnio Jennifer Lopez olśniła wszystkich w przezroczystej sukni od Valentino, to na co dzień stawia na naturalny look i wygodne stylizacje.

Podczas oglądania potencjalnego, nowego domu, ukochana żona Bena Afflecka postawiła na biały, dzianinowy półgolf, który zestawiła z obszernymi spodniami typu cargo. Na podobny model niedawno zdecydowała się także Anna Lewandowska, prezentując się w najmodniejszych spodniach nadchodzących sezonów. Uwagę zwraca także brak makijażu piosenkarki.

Backgrid/East News

To nie pierwszy raz kiedy Jennifer Lopez została uchwycona przez paparazzi w naturalnej wersji. Artystka często podczas randek z mężem decyduje się na nieformalne stylizacje i brak makijażu. Popatrzcie tylko na ich wspólne zdjęcia.

Backgrid/East News

ABACA/Abaca/East News