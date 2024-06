W mediach już od dłuższego czasu jest głośno o domniemanym rozwodzie Jennifer Lopez i Bena Afllecka. Fani doszukują się dowodów, a amerykańskie czasopisma prześcigają się w publikowaniu nowych rewelacji. Mimo wszystko Jennifer Lopez wybrała się na zakończenie roku najmłodszego syna Bena Afflecka- Samuela. Gwiazda na rodzinną imprezę zabrała bliźniaki- Maxa i Emme. Jednak ku zaskoczeniu wielu osób Jennifer i Ben do budynku przybyli osobno. A to nie koniec rewelacji...

Kryzys w małżeństwie Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Para przybyła osobno na zakończenie roku szkolnego

Dopiero co Jennifer Lopez odwołała swoją trasę koncertową po Ameryce - "This Is Me… Live", aby "skupić się na swojej rodzinie". Najwyraźniej właśnie to robi aktualnie piosenkarka, bo 12 czerwca, wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku pociechy Bena Afflecka. Jak podaje "TMZ" na uroczystość Ben Affleck przybył z byłą żoną Jennifer Garner, która jest mamą Samuela, a parze towarzyszyły pozostałe dzieci - Fin i Violet. Również Jennifer Lopez postanowiła udać się w towarzystwie swoich dzieci - Maxa i Emmy. Jak wynika z ustaleń "TMZ", oprócz tego, że Jennifer i Ben przyszli osobno to przez całą uroczystość trzymali się od siebie z daleka. Mieli też ze sobą nie rozmawiać!

Backgrid/East News

"Harper Bazar" poinformował, że po uroczystości Ben i jego była i obecna żona, wraz z dziećmi, udali się do wynajmowanej willi Bena Afllecka w Brentwood w Kalifornii, gdzie wspólnie świętowali zakończenie szkoły przez Samuela. Oprócz tego Lopez i Affleck pomimo rzekomych problemów małżeńskich mieli mieć założone obrączki. Media donoszą, że Jennifer Lopez boi się rozwodu z Benem Affleckiem i "cały czas płacze".

Dopóki nie zostaną złożone żadne dokumenty, Jen nadal desperacko trzyma się nadziei, że uda im się naprawić sytuację. Cały czas płacze i jest bardzo zdenerwowana. W jednej chwili przechodzi od złości, przez rozpacz, ataki paniki, a potem łudzi się, że to tylko chwilowy moment i wszystko będzie dobrze - przyznała osoba z otoczenia artystki w rozmowie z In Touch.

AP/Associated Press/East News

Jennifer Lopez i Ben Affleck sprzedają wspólną wille?

Amerykańskie media donoszą również, że Jennifer Lopez i Ben Affleck szykują się do sprzedaży willi za 260 milionów złotych, którą para kupiła po ślubie. Z ustaleń portalu "TMZ" wynika, że para zatrudniła już pośrednika do sprzedaży nieruchomości. Posiadłość, która znajduje się w Los Angeles, ma aż 17 pokoi i łączną powierzchnię ok. 4 tys. metrów kwadratowych. Znajdują się tam garaże na 15 samochodów, parking z 80 miejscami, strefa sportowa oraz ogromny basen. Zdjęcia luksusowej posiadłości trafiły na portale sprzedażowe.

"Daily Mail" donosi natomiast, że Jennifer Lopez od jakiegoś czasu szuka nowego lokum, chodź oficjalnie, ma to być nieruchomość inwestycyjna.

Zaledwie w zeszłym miesiącu J. Lo została sfotografowana, gdy oglądała nieruchomości w Beverly Hills (...) . Afflecka nie było. Informator powiedział później ''Page Six'', że (Jennifer Lopez - przyp. red.) szukała nieruchomości inwestycyjnej - poinformował Daily Mail.

Myślicie, że faktycznie dojdzie do rozwodu Jennifer Lopez i Bena Afflecka?

