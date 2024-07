Blisko tydzień temu Małgorzata Kożuchowska poinformowała, że urodziła swoje pierwsze dziecko. Gwiazda przywitała na świecie syna, a jej ciąża była jednym z najszerzej opisywanych wydarzeń w rodzimym show-biznesie. Szczęśliwa mama spędza właśnie pierwsze chwile z malcem w domu. Przypomnijmy: Kożuchowska pierwszy raz o porodzie. Wróciła z synkiem do domu

Wszyscy oczywiście zastanawiali się też, jakie imię nada chłopcu aktorka. Od początku było wiadomo, że będzie to bardzo przemyślany oraz wyjątkowy wybór i tak też się stało. Jak donosi magazyn "Flesz", Kożuchowska nazwała syna Jan Franciszek. Można się tu doszukiwać związku z tym, iż gwiazda jest osobą wierzącą, a Jan i Franciszek to imiona papieskie. Jedno jest pewne - ciężko tu o przypadek.

Dlaczego akurat takie imiona? Można przypuszczać, że z wielu powodów. Imiona te tłumaczy się na wiele języków, mocno kojarzą się z tradycją chrześcijańską, co dla Gosi ma duże znaczenie, to piękne polskie imiona i w końcu... nosi je dwóch ważnych dla aktorki papieży: Jan Paweł II i Franciszek - czytamy we "Fleszu"