To już oficjalne, uwielbiana przez widzów "Rodzinka.pl" będzie kontynuowana. Małgorzata Kożuchowska, odtwórczyni roli Natalii Boskiej w serialu, początkowo była sceptycznie nastawiona do powrotu na plan zdjęciowy. Aktorka miała wątpliwości, czy reaktywacja produkcji jest dobrym pomysłem. Jednak postanowiła dać temu szansę. Co i kto zmienił jej decyzję?

Małgorzata Kożuchowska szczerze o powrocie do "Rodzinki.pl"

Serial "Rodzinka.pl" cieszył się ogromną popularnością wśród widzów, jednak jego zakończenie w 2020 roku wydawało się definitywne. Jakiś czas temu okazało się jednak, że "Rodzinka.pl" wraca na antenę. Aktorzy rozpoczęli już prace nad nowym sezonem produkcji, a nam udało się porozmawiać z Małgorzatą Kożuchowską, która nie ukrywa, że nie do końca była tak entuzjastycznie nastawiona do powrotu na plan "Rodzinki.pl". Przełom w decyzji aktorki nastąpił po konsultacjach z aktorami serialu. Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, dlaczego zastanawiała się czy w ogóle wrócić do serialu .

Ja lubię iść do przodu jeżeli coś się skończyło to ja to zamykam i idę w nowe rzeczy i nie wracam do tej samej wody(...) Rozmawiałam z Tomkiem Karolakiem, Agatą, Magdą i wszyscy byli entuzjastycznie nastawieni do tego powrotu i dałam się przekonać. - zdradziła nam Kożuchowska.

