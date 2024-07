2 z 4

Ostatnio Kożuchowska została wypatrzona na ulicach Warszawy. Gwiazda wybrała się na zakupy do jednej z niszowych perfumerii, by znaleźć sobie zapach na lato. Uwagę zwraca jej look. Aktorka tego dnia postawiła na zwiewną, długą do kostek, miętową sukienkę.