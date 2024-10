Po długich spekulacjach Małgorzata Kożuchowska w końcu przerwała ciszę i podzieliła się wspaniałą nowiną. Aktorka cieszy się ogromną popularnością, a od niedawna odbiorcy dopytywali o jej powrót do hitowego formatu. "Nie ukrywam, że miałam pewne wątpliwości... Trzeba było mnie trochę poprzekonywać, żebym wróciła do tej przygody" - wyznała.

Małgorzata Kożuchowska oficjalnie ogłosiła

Od lat w czołówce polskich aktorek plasuje się Małgorzata Kożuchowska. Choć wielokrotnie mogliśmy obserwować ją na małym i dużym ekranie oraz deskach teatru, największą popularność przyniosła jej rola Hanki Mostowiak w "M jak miłość", a także Natalii Boskiej w "Rodzince.pl". Z tym pierwszym serialem 53-latka pożegnała się nagle i mimo iż do dziś fani domagają się jej powrotu, ona stanowczo deklaruje, że nie widzi już siebie w kultowej Grabinie.

Jeśli z kolei mówić o historii szalonej rodzinki Boskich, to serial niemal z dnia na dzień został zdjęty z anteny, a wszyscy aktorzy musieli pożegnać się z pracą. Format był emitowany od 2011 do 2020 roku i cieszył się ogromną popularnością. Dzięki niemu szerszą rozpoznawalność zyskali m.in. Adam Zdrójkowski, Wiktoria Gąsiewska, Julia Wieniawa czy Mateusz Pawłowski. Widzowie nie kryli zawodu w związku z końcem serialu i chętnie go wspominali. Nie lada poruszenie zapanowało więc, gdy niedawno wyszło na jaw, iż format ma wrócić na antenę!

Pojawiły się już nawet doniesienia o stawkach za nową "Rodzinkę.pl", a także przecieki na temat tego, kogo znów zobaczymy na ekranie. Ma być to m.in. Adam Zdrójkowski, wcielający się w średniego syna Natalii i Ludwika Boskich. Nie było natomiast pewne, czy w roli matki niesfornych synów ponownie zobaczymy Kożuchowską. Teraz nie ma już wątpliwości, bo w rozmowie z Jastrząb Post oficjalnie potwierdziła, że i ona wróci na plan!

Nie ukrywam, że miałam pewne wątpliwości... Trzeba było mnie trochę poprzekonywać, żebym wróciła do tej przygody - zaczęła.

"Rodzinka.pl" Maria Wytrykus/TVP/East News

Okazało się, że kluczowy wpływ na podjętą decyzję miał.. syn aktorki. 53-latka puściła mu kilka odcinków "Rodzinki.pl", która szczerze spodobała się chłopcu. Gdy więc zapytała go o ewentualny powrót do serialu, ten nie miał cienia wątpliwości.

Moje dziecko zapytało mnie, czym jest ta ''Rodzinka.pl?'' i wtedy puściłam mu nasz serial. Czasem mnie prosi, żebym puściła mu te wcześniejsze odcinki, kiedy chłopcy byli tacy mali, w jego wieku. Jak go zapytałam, czy chciałby, żebym znowu wróciła na plan ''Rodzinki'', to podskoczył i powiedział, że absolutnie tak. I to była ostateczna karta przetargowa, która zdecydowała o tym, że się zgodziłam - dodała w rozmowie z Jastrząb Post.

Aktorka wyznała również, że wznowienie serialu zależało od jednej, bardzo ważnej kwestii - "wszyscy, albo nikt". Widzowie mogą więc być spokojni, że w nowych odcinkach "Rodzinki" zobaczą doskonale znane twarze. Kiedy natomiast format wystartuje? Małgorzata Kożuchowska wyjaśniła, że dopiero co rozpoczną się wstępne ustalenia.

Muszą powstać scenariusze, scenografia, muszą odbyć się negocjacje ze wszystkimi aktorami, którzy brali wcześniej udział tej produkcji. Powiedzieliśmy sobie, że albo wszyscy, albo nikt i że siła tego serialu tkwiła w tym, że ten team był taki, a nie inny. (...) Na pewno będzie to trochę inna ''Rodzinka'', bo my już jesteśmy starsi, inni, mamy trochę inne problemy. Pewnie pojawią się wnuki, ale nie chcę za dużo mówić, bo ja sama też za wiele nie wiem

Czekacie na premierę nowej "Rodzinki.pl"?

