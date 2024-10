Co za wieści! Małżeństwo Borysewiczów zdecydowanie ma powody do świętowania - Małgosia podzieliła się na Instagramie wieściami i pokazała serię wyjątkowych zdjęć. Natychmiast posypały się gratulacje! Zobaczcie, co napisali fani.

Małgosia i Paweł Borysewiczowie z "Rolnika" świętują rocznicę ślubu

Małgorzata i Paweł Borysewiczowie z "Rolnika" tworzą szczęśliwe małżeństwo. Widać, że partnerzy mimo upływu czasu nadal są w sobie szaleńczo zakochani, co Małgorzata często podkreśla wspólnymi ujęciami opublikowanymi na Instagramie. Niedawno Małgosia Borysewicz z "Rolnika" świętowała urodziny córki, a teraz postanowiła podzielić się kolejnym ważnym wydarzeniem.

Tym razem Małgorzata Borysewicz przekazała fanom, że ... właśnie przypada jej 6. rocznica ślubu z mężem, Pawłem! Przypomnijmy, że para poznała się w 4. edycji "Rolnik szuka żony", która emitowana była w 2017 roku.

6! Jak bumerang - napisała Małgosia Borysewicz.

Pod wpisem Małgorzaty Borysewicz posypały się komentarze fanów, którzy już od lat śledzą bohaterkę show TVP w mediach społecznościowych. Internauci byli zachwyceni zdjęciami, ale przede wszystkim nieprzerwanym szczęściem małżeństwa Borysewiczów:

Kiedy to zleciało? Gratulacje kochani! Jeszcze więcej i więcej miłości bądźcie zawsze szczęśliwi

Najpiękniejsza para i najgorętsza miłość

Cudowne zdjęcia, piękna para i rodzinka

Najfajniejsza z Was para z tego programu. Miło na Was popatrzeć

Instagram/rolnikwszpilkach

Małgosia i Paweł Borysewiczowie nie są jedyną parą z show TVP, która podzieliła się ostatnio swoim szczęściem - dopiero co Dorota i Waldemar z "Rolnika" podzielili się informacją o narodzinach ich córeczki! Zdecydowanie jest czego gratulować, a relacje zawiązane w programie pięknie się rozwijają.

