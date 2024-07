W ubiegły wtorek Małgorzata Kożuchowska oficjalnie poinformowała o narodzinach swojego pierwszego synka. Ten fakt zelektryzował wszystkie media w kraju. Głos w sprawie zabrało nawet kilka gwiazd. Wśród nich serialowa teściowa aktorki, Teresa Lipowska, która miała okazję porozmawiać z świeżo upieczoną mamą tuż po porodzie. Przypomnijmy: Serialowa teściowa Kożuchowskiej wygadała się w tabloidzie. Zdradziła rozmowę z gwiazdą po porodzie

Niedawno na fanpage'u aktorki pojawił się nowy wpis, w którym Kożuchowska informuje, że wróciła z synkiem do domu. Korzystając z okazji, że malec śpi, postanowiła podziękować wszystkim lekarzom za wspaniałą opiekę. Zdradziła również, kiedy wraca do pracy:

Drodzy! Wszędzie dobrze, ale w domu - wiadomo - najlepiej! Odpoczywam, nabieram sił, choć jednocześnie...jestem też trochę zajęta. W tej akurat chwili, co poniektórzy śpią... wykorzystując ten moment, chciałabym podziękować Wam za wszystkie dowody sympatii i wsparcia: gratulacje, życzenia, sms-y, telefony, maile oraz za to, że zamieniliście mój dom w kwiaciarnię! Szczególne słowa podziękowania kieruję do lekarzy, pielęgniarek, położnych i całego personelu Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie Szpital Madalińskiego, a także do lekarzy i pracowników Instytutu Rodziny, także w Warszawie Instytut Rodziny ! Z całego serca dziękuję za fachową opiekę, wsparcie i troskę! Najbliższe tygodnie spędzę w gronie najbliższych, ale już pod koniec roku wracam na plan rodzinki.pl - napisała aktorka