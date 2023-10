Małgorzata Kożuchowska zachwyca na każdej branżowej imprezie, nie tylko swoimi stylizacjami, ale i figurą. Aktorka często podkreślała, że nigdy nie miała problemów ze swoją wagą. To się jednak zmieniło w pewnym momencie jej życia. Jakim? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Nie da się ukryć, że Małgorzata Kożuchowska to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek. Poza szklanym ekranem, gdzie widzimy ją m.in. w produkcji "M jak miłość" czy "Rodzinka.pl", aktorka z chęcią pojawia się także na branżowych imprezach, gdzie zawsze prezentuje się fenomenalnie. Ostatnio Małgorzata Kożuchowska pokazała się w odważnej stylizacji na pokazie mody, na którym eksponowała swoje zgrabne nogi. Okazuje się jednak, że nie zawsze była z nich zadowolona. Aktorka udzieliła wywiadu dla PAP Life, w którym wyznała, że pomimo faktu, że wcześniej nie musiała dbać o swoją figurę, to się zmieniło, gdy zaszła w ciążę.

Miałam to szczęście, że dostałam dobre geny po rodzicach i do pewnego momentu nie musiałam wkładać dużo wysiłku, żeby zachować figurę i prostu czuć się dobrze w swoim ciele. To się zmieniło w ciąży. Przez cały czas byłam opuchnięta, na lekach, przytyłam 24 kilogramy. To dużo, więc sporo czasu zajęło mi, żeby się ich pozbyć

— powiedziała Małgorzata Kożuchowska.