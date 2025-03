"Rodzinka.pl" była jedną z najbardziej lubianych produkcji widzów. Jednak kilka lat temu serial zniknął z anteny TVP, a wiele osób nie ukrywało, że brakuje im nowych odcinków. Na szczęście po 5 latach przerwy cała ekipa powróciła na plan, by nagrać nowy sezon. Małgorzata Kożuchowska wypowiedziała się na ten temat przed naszymi kamerami i uchyliła rąbka tajemnicy na temat nowych odcinków.

"Rodzinka.pl" to popularny polski serial komediowy, który był emitowany na antenie TVP2 w latach 2011–2020. Produkcja przedstawiała codzienne życie rodziny Boskich, pokazując w humorystyczny sposób ich relacje, problemy wychowawcze oraz codzienne sytuacje. W serialu występowały takie gwiazdy jak Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski czy Mateusz Pawłowski.

Teraz ruszyły już pierwsze prace nad nowym sezonem serialu, a nasza dziennikarka Party.pl postanowiła wybrać się na plan produkcji. W rozmowie z Małgorzatą Kożuchowską postanowiła dopytać o szczegóły nowej odsłony "Rodzinki.pl".

No wiadomo, że minęło trochę lat i my też już jesteśmy trochę inni, w związku z czym ta rodzinka też będzie inna. (...) To już nie będzie taka sama rodzinka, bo zmieniliśmy się, no upłynęło sporo czasu, ale czy to oznacza, że ona będzie mniej zabawna, czy mniej wartościowa? No myślę, że nie. Będzie po prostu trochę inna

– wyznała Małgorzata Kozuchowska.