Już niedługo Małgorzata Tomaszewska ponownie zostanie mamą, a termin porodu zbliża się wielkimi krokami. Tuż przed narodzinami córeczki postanowiła zdradzić, jak będzie miała na imię. Wymyślił je syn prezenterki 6-letnio Enzo i stało się to całkiem przypadkowo.

Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" jest w zaawansowanej ciąży i już niebawem na świecie pojawi się jej ukochana córeczka. Ostatnio Małgorzata Tomaszewska zdradziła termin porodu, który zbliża się wielkimi krokami. 35-latka jest również mamą 6-letniego Enzo, który również z niecierpliwością wyczekuje na przyjście na świat swojej młodszej siostrzyczki. Dziennikarka chętnie relacjonowała swoją ciążę na Instagramie i co jakiś czas wstawiała na swoim profilu zdjęcie swojego ciążowego brzuszka. Tuż przed porodem zdecydowała się również na profesjonalną sesję zdjęciową, której efektem również pochwaliła się z internautami.

Na Instagramie Małgorzaty Tomaszewskiej pojawiła się ciążowa sesja zdjęciowa, na której prezentuje się zjawiskowo. Jednak nie chodzi tu tylko o zdjęcia ale o to, że prezenterka postanowiła podzielić się z internautami imieniem swojej córeczki, które wybrał dla niej starszy brat.

''Kocham Cię Laurka'' to były pierwsze słowa, jakie nasz synek wypowiedział do brzuszka. I wtedy już wiedzieliśmy, że spośród wszystkich propozycji to jest właśnie imię dla naszej córeczki. Laura. Wydaje się, że będzie zodiakalnym Wodnikiem (jak mama). Wszyscy czekamy na naszą Laurkę

— napisała Małgorzata Tomaszewska.