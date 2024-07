Do kinowej premiery "50 twarzy Greya" pozostało już tylko 11 dni. Od miesięcy producenci zapowiadają przepełnioną erotyzmem produkcję, która jeszcze przed wejściem na ekrany została okrzyknięta hitem roku. Zainteresowanie mocno podsycają trailery i informacje jakie wyciekły do mediów. Nieprzekonanych do ekranizacji bestsellera powinna przekonać pierwsza scena filmu, która została zaprezentowana w dzisiejszym wydaniu "Today Show".

Akcja rozgrywa się w sklepie z narzędziami, w którym biznesmen Christian (Jamie Dornan) uwielbiający BSDM spotyka piękną sprzedawczynię Anastasię (Dakota Johnson). Pomiędzy parą rozpoczyna się wymiana zdań i seria spojrzeń:



- Robisz remont? - pyta Anastasia prezentując kable, taśmy i kolorowe liny

- Nie - chłodno odpowiada Christian

Scena zdecydowanie buduje napięcie. Wideo poniżej.

Wybieracie się do kin na "50 twarzy Greya"?

