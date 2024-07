Jakub Rzeźniczak i jego żona, Paulina Rzeźniczak toczą spór z byłą partnerką piłkarza. Ewelina Taraszkiewicz, która jest matką córki sportowca, pozwała jego obecną ukochaną o zniesławienie. Sprawa toczy się wokół głośnego komentarza z ubiegłego roku, w którym Paulina Rzeźniczak miała nazwać ją "prostytutką". Kapitan Wisły Płock pozwolił sobie zadrwić z byłej wybranki w mediach społecznościowych. Ewelina Taraszkiewicz skomentowała zachowanie gwiazdora w rozmowie z jednym z portali.

Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka ocenia aktywność piłkarza w mediach

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że była partnerka Jakuba Rzeźniczaka pozwała jego żonę, ale Paulina nie stawiła się w sądzie. Obecna wybranka piłkarza miała się dowiedzieć o rozprawie dopiero po fakcie. Stosunki między gwiazdorem i matką jego córki stały się jeszcze bardziej napięte, gdy ten w jednym z komentarzy zadrwił z Eweliny Taraszkiewicz.

Piotr Matusewicz/East News

Na serwisie Jastrząb Post jedna z internautek zachwycała się wyglądem byłej partnerki piłkarza. Jakub Rzeźniczak postanowił dolać oliwy do ognia i napisał: "Instagram vs rzeczywistość polecam". Ewelina Taraszkiewicz zwróciła uwagę na fakt, że to, jak wygląda, nie przeszkadzało kiedyś gwiazdorowi. W rozmowie z portalem Plotek dodała, że później została zablokowana przez zawodnika Wisły Płock. Odniosła się jednak do jego zachowania w mediach.

- Proponuję, by przestał szaleć publicznie oraz prywatnie i włączył myślenie. To nie boli. I zastanowił się kilka razy, zanim napisze coś jeszcze. W sprawie nie chodzi o wygląd mój, jego byłych partnerek czy jego obecnej żony, a o zniesławienie, więc niech już się Kuba nie pogrąża. Zresztą — zanim zacznie krytykować czyikolwiek wygląd, niech najpierw sam spojrzy w lustro — powiedziała na łamach Plotka.

Instagram/@jakubrzezniczak25/@ewelatarasz

Warto przypomnieć, że Jakub Rzeźniczak wrócił na Instagram po dłuższej przerwie. Internauci zauważyli, że piłkarz przestał pojawiać się na profilu swojej żony. Po otrzymaniu mnóstwa pytań Paulina Rzeźniczak ujawniła, że nie wszystkim może podobać się aktywność w mediach społecznościowych jej męża.

Instagram @paulina_rzezniczak

Jakiś czas temu głośno było o konflikcie Jakuba Rzeźniczaka i Eweliny Taraszkiewicz na temat wysokości alimentów. Do sporu przyłączyła się Paulina Rzeźniczak. Na profilu żony piłkarza pojawił się szokujący wpis o byłej partnerce sportowca. Później ukochana gwiazdora stwierdziła, że to efekt włamania na jej konto.

Wszystko jednak wskazuje na to, że Ewelina Taraszkiewicz nie wierzy w tłumaczenia Pauliny Rzeźniczak i zamierza walczyć o swoje dobre imię w sądzie. Myślicie, że wygra?