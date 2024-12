Jakub Rzeźniczak reaguje na śmierć Eweliny Ślotały. Zwrócił się do jej bliskich

35-letnia Ewelina Ślotała nie żyje - ta informacja obiegła media we wtorek, 17 grudnia. Do tragicznych doniesień odniósł się również jej były partner, Jakub Rzeźniczak, a jego wpis chwyta za serce. Zwrócił się do bliskich zmarłej nie tylko w swoim imieniu.