W ostatnim czasie w życiu Jakuba Rzeźniczaka sporo się dzieje. Piłkarz informuje swoich fanów o wszystkich ważnych wydarzeniach za sprawą Instagrama. Nie inaczej było tym razem. Sportowiec opublikował długi i wymowny wpis. Nie ukrywa smutku. W jego życiu doszło do rozstania.

Nie da się ukryć, że ostatnie miesiące nie należały do udanych w życiu piłkarza. Jakiś czas temu Jakub Rzeźniczak zniknął z mediów społecznościowych. Wszystko za sprawą jego sytuacji w życiu zawodowym. Wówczas okazało się, że jego klub piłkarski, Wisła Płock może spaść do niższej ligi rozgrywek. Atmosfera więc była naprawdę napięta. Szybko okazało się, że spełnił się najczarniejszy scenariusz kapitana drużyny. Wówczas Jakub Rzeźniczak wrócił na Instagrama, publikując obszerny wpis. Piłkarz nie ukrywał, że jest mu wstyd za zaistniałą sytuację. Teraz kolejny raz zabrał głos. Niestety nie miał dobrych wieści.

W czwartkowe popołudnie, 15 czerwca na instagramowym profilu Jakuba Rzeźniczaka pojawił się nowy post. Piłkarz poinformował w nim, że nadszedł czas pożegnania ze swoim dotychczasowym klubem, Wisłą Płock:

Nie obyło się także bez obszernych podziękowań:

- Chciałem podziękować Wam Kibice, zawsze starałem się stawać na wysokości zadania jako piłkarz i dawać Wam powody do radości na trybunie. Nawiązywać z Wami relacje i wspólnie budować przyszłość klubu. Wszystkim Pracownikom, którzy działają na zapleczu ale robią ogromna robotę! Trenerom i Piłkarzom, z którymi miałem okazję tutaj pracować. Zawsze wiedziałem, że mogę na Was liczyć jako piłkarz i człowiek. Trzymam kciuki za szybki powrót do ekstraklasy, będę Was obserwował i wspierał już jako kibic! - napisał.