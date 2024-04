Kuba i Paulina Rzeźniczakowie dwa miesiące temu powitali na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Zanim jednak do tego doszło, musieli stawić czoła niemałej aferze, w wyniku której sportowiec został wyrzucony z klubu piłkarskiego, w którym grał. Czyżby taki obrót spraw pchnął go do podjęcia tak odważnej decyzji, jak walka na gali MMA?! Odpowiedział!

Jakub Rzeźniczak zawalczy na gali MMA?

Ostatni czas to dla Rzeźniczaków istna sielanka. W końcu mogą cieszyć się swoją ukochaną córeczką, której przyjścia na świat niecierpliwie wyczekiwali. Mała Antoninka zawróciła im w głowie i zdecydowanie zawładnęła również ich mediami społecznościowymi. Pochłonięci nową rolą rodzice ochoczo publikują zdjęcia pociechy na Instagramie, a żona Kuby Rzeźniczaka stara się opowiadać zarówno o lepszych, jak i gorszych momentach.

Ostatnio nawet Paulina Rzeźniczak pokazała, jak wyglądają ich spacery z córką brzegiem morza, a niedługo potem dowiedzieliśmy się, że małżonkowie się wyprowadzają! Póki co para nie zdradziła więcej szczegółów w tym temacie, jednak spekuluje się, że na swoje nowe gniazdko wybrali Warszawę. Co ciekawe, w mediach pojawiły się plotki o tym, że w życiu Kuby ma być to nie jedyna zmiana!

Jakub Rzeźniczka i Paulina Rzeźniczak z córeczką Instagram@jakubrzezniczak25

Kilka tygodni temu wyszło na jaw, że wskutek wywiadu, w którym sportowiec opowiadał o braku więzi z córką z poprzedniej relacji, został wyrzucony z klubu piłkarskiego, w którym grał. Życie Rzeźniczaków w jednej chwili stanęło na głowie, a fani spekulowali o tym, co dalej z ich przyszłością. Teraz natomiast dotarły do nas plotki o tym, jakoby Jakub miał niebawem zawalczyć na gali jednej z federacji freak fightowych MMA! Co więcej, rzekomo miałby zarobić na walce aż 1,2 mln zł! Napisaliśmy więc do niego z prośbą o komentarz.

Jakub Rzeźniczak Instagram@paulina_rzezniczak

Okazało się, że Kuba rzeczywiście otrzymał już kilka propozycji, ale póki co nie podjął ostatecznej decyzji. Wygląda jednak na to, że poważnie rozmyśla nad ofertą.

Co do walk, mam kilka propozycji, ale jeszcze nie zdecydowałem, czy chcę walczyć, gdzie walczyć itd. I nie mam jeszcze nic podpisane

W temacie wynagrodzenia skwitował krótko:

Nie wiem, skąd mają takie informacje, bo ja ich jeszcze nawet nie mam

Zdaje się jednak, że jest duża szansa, że fani mogą zobaczyć Jakuba Rzeźniczaka w roli zawodnika MMA!

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie instagram.com/paulina_rzezniczak