Wygląda na to, że Jakub Rzeźniczak wreszcie zbudował stabilną relację po tym, jak poznał Paulinę Nowicką – swoją obecną żonę. Para powitała pierwsze wspólne dziecko w lutym br. Warto przypomnieć, że w przeszłości piłkarz już dwa razy przeżywał przyjście na świat swojej pociechy. Ze związku z Eweliną Taraszkiewicz zrodziła się Inez, natomiast z Magdaleną Stępień gwiazdor doczekał się synka Oliwiera. Niestety chłopiec zmarł wskutek choroby nowotworowej w lipcu 202 roku. Rzeźniczak obecnie stara się cieszyć dalszym życiem, co nie zawsze podoba się internautom oraz jego byłym partnerkom.

Jakub Rzeźniczak wdał się w dyskusję z eks pod nagraniem z żoną

O tym, że Jakub Rzeźniczak nie ma dobrych relacji z byłymi partnerkami, wie już cała Polska. Przez długi czas razem ze swoją żoną Pauliną byli też regularnie atakowani przez internautów. Z czasem jednak zgromadzili sporą grupę fanów, a obecnie cieszą się rodzinnym życiem razem z córką Antoniną. Piłkarz niedawno opublikował nagranie z ukochanymi dziewczynami.

Pod wideo pojawiła się krytyczna uwaga od jednego z internautów, który zarzucił celebrytom kreowanie fałszywego wizerunku w mediach społecznościowych. Rzeźniczak nie pozostawił tej zaczepki bez odpowiedzi.

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie www.instagram.com/jakubrzezniczak25

Dziwię się, że wam się tak chce nagrywać te pseudo idealne sceny z waszego życia. Tak się kochacie, róbcie to bez telefonu – napisał internauta.

Taka rolka ma na celu pokazanie przekazu, nie sądziłem, że jest to trudne do zrozumienia – odpisał Rzeźniczka.

To jednak nie koniec. Pod wpisem pojawił się komentarz byłej partnerki sportowca. Mowa o Ewelinie Ślotale. To prawdopodobnie jedyna kobieta, z którą związany był celebryta i ma dziś z nim konfliktu. Postanowiła pożalić się na problemy we własnym życiu uczuciowym.

Polećcie mi jakiegoś normalne faceta, to się wypowiem – napisała.

To musi się sam znaleźć i nawet nie będziesz wiedziała kiedy – pocieszył ją Rzeźniczak.

Nie ta dawno Jakub Rzeźniczak pokazał nagranie z żoną i wspomniał o problemach. Jesteście zaskoczeni tą wymianą wiadomości między piłkarzem a byłą partnerką?

