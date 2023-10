Związek Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Rzeźniczak od początku wzbudza duże emocje. Niedawno piłkarz i jego partnerka wzięli ślub w Stanach Zjednoczonych, co wywołało mieszane uczucia internautów. Z czasem jednak burza wokół gwiazdora ucichła. Ostatnio internauci zauważyli, że Jakub Rzeźniczak przestał pojawiać się na zdjęciach żony. Zaniepokojeni fani zapytali o powód. Paulina Rzeźniczak przyznała, że to wynik trudnej sytuacji.

Dzisiaj już rzadko możemy przeczytać nieprzychylne komentarze na profilu Jakuba Rzeźniczaka i jego żony Pauliny. Jednak małżeństwo nadal wywołuje duże zainteresowanie i fani uważnie śledzą aktywność gwiazd w mediach społecznościowych. Internauci zauważyli, że od jakiegoś już czas mało pojawia się wspólnych zdjęć pary. Postanowili zapytać o piłkarza.

Co tak mało was razem? Gdzie Kuba? — zapytała jedna z fanek.

Paulina Rzeźniczak nie uchyliła się od pytania i przyznała, że Jakub Rzeźniczak postanowił na pewien czas ograniczyć swoją aktywność w mediach społecznościowych. Powodem jest kiepska sytuacja w jego klubie. Wisła Płock może w tym sezonie spaść do niższej ligi rozgrywek, co sprzyja napiętej atmosferze. Mąż Pauliny Rzeźniczak postanowił, że nie będzie dodatkowo denerwował kibiców.

Przy okazji Paulina Rzeźniczak opowiedziała o kulisach ślubu, o który także zaczęli wypytywać fani. Rozmawiając z internautami, gwiazda ujawniła, czy stresowała się całym wydarzeniem. Przyznała, że wszystko dotarło do niej dopiero po pewnym czasie.

Wszystko działo się tak szybko, że dopiero na plaży, jak zobaczyłam Kubę, dotarło do mnie, co się dzieje. To był do tej pory najpiękniejszy dzień w moim życiu — napisała na Instagramie.