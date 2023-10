Małżeństwo Jakuba Rzeźniczaka i jego żony Pauliny nadal wywołuje duże emocje w mediach społecznościowych. Niedawno internauci zauważyli, że piłkarz coraz rzadziej publikuje zdjęcia ze swoją ukochaną. Po dłuższej nieobecności sportowiec wrócił do sieci i opublikował przykry wpis. Wylało się sporo żalu i smutku. Paulina Rzeźniczak również postanowiła podzielić się z internautami radosną nowiną. Co się dzieje w życiu pary?

W ostatnim czasie Jakub Rzeźniczak zniknął z mediów społecznościowych. W odpowiedzi na pytania internautów Paulina Rzeźniczak zdradziła, że jej mąż przechodzi obecnie trudny okres i postanowił się wycofać. Wreszcie piłkarz opublikował wpis, w którym przyznał, że jest mu wstyd w związku z sytuacją, w jakiej znalazł się jego klub. Warto przypomnieć, że sportowiec jest kapitanem Wisły Płock, która w tym roku spada z najwyższej ligi rozgrywkowej.

W dalszej części wpisu Jakub Rzeźniczak przeprosił swoich fanów. Dodał też, że bierze odpowiedzialność na siebie oraz kolegów z zespołu. Na koniec obiecał, że zamierza walczyć o to, by wrócić do najwyższej polskiej ligi.

Jest mi wstyd, czuję wielką złość, rozgoryczenie i jedyne, co mogę wam napisać, to słowo "przepraszam". Ciężko to w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. Sam od kilku dni zadaję sobie pytanie, jak to mogło się wydarzyć, jak drużyna mające w składzie takich piłkarzy spadła do pierwszej ligi. Jak to w takich sytuacjach szuka się winnych. Moim zdaniem największą winę za to, co się stało, ponosimy my — piłkarze. Rozumiem złość kibiców. W Wiśle jestem już czwarty sezon i w każdym meczu, w którym grałem, oddawałem 100 procent serca i tego, co tylko mogłem. Wierzę jednak, że już za rok o tej porze Wisła Płock będzie świętować powrót do ekstraklasy — napisał.