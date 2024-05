Jakub Rzeźniczak opublikował nagranie z Pauliną Rzeźniczak i córeczką Antosią, dzieląc się ważną nowiną. Niesamowite, że to już. Fani ruszyli z gratulacjami. Zobaczcie, co dzieje się w życiu Rzeźniczaków. Nie mogli nie podzielić się swoim szczęściem.

W 2022 roku Jakub Rzeźniczak wziął cichy ślub w Miami. Jego związek z Pauliną Rzeźniczak wzrastał w cieniu kontrowersji po rozstaniu z poprzednią partnerką oraz rodzinnej tragedii. W głośnym wywiadzie dla Żurnalisty, Jakub Rzeźniczak wyznał, że w czasie kiedy zmarł jego synek Oliwier, Paulina straciła ciążę. Dziś Rzeźniczakowie są szczęśliwymi rodzicami Antosi, która przyszła na świat 10 lutego 2024 roku. A teraz podzielili się kolejną radosną nowiną ze swojego życia.

Jakub Rzeźniczak opublikował nagranie, na którym pozuje z żoną oraz kilkumiesięczną córeczką i wyznał, że właśnie mija jego trzecia rocznica poznania z Pauliną:

Obserwujący ich fani cieszą się ich szczęściem i nie szczędzą im gratulacji.

Nie da się Was nie lubić … na początku obserwowałam z mega dystansem… ale kurczę jesteście świetna para, super rodzicami. A przeszłość? Któż z nas jej nie ma? Trzymam kciuki!

