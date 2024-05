Kilka dni temu świat obiegła informacja, że Jakub Rzeźniczak przyjął ofertę federacji freak fightowej Clout MMA i zawalczy w oktagonie. Nie wszystkim ta informacja przypadła do gustu. Swoje niezadowolenie wyraziła m.in. Marianna Schreiber i wypomniała piłkarzowi jego "grzechy" z przeszłości. Rzeźniczak nie wytrzymał.

Jakub Rzeźniczak ma na koncie wiele burzliwych związków. Piłkarz był m.in. Edytą Zając, czy z Eweliną Taraszkiewicz, z którą ma córeczkę Inez. Później piłkarz był związany z Magdaleną Stępień, z którą doczekał się synka Oliwiera. Niestety chłopiec zmarł 27 lipca 2022 roku, po długiej walce z chorobą nowotworową. Aktualnie Rzeźniczak jest związany z Pauliną Nowicką, z którą wziął ślub w listopadzie 2022 roku, a w lutym 2024 roku na świat przyszła jego córka Antonina. Życie uczuciowe Jakuba Rzeźniczka jest mu często wypominane i tak też było tym razem. Po tym jak ogłoszono, że piłkarz zawalczy w Clout MMA, głos postanowiła zabrać Marianna Schreiber, która oceniła, że nie wie, czy ta walka powinna się odbyć.

Marianna Schreiber napisała dosadny komentarz pod postem o uczestnictwie Rzeźniczaka w federacji freak fightowej Clout MMA i walce w oktagonie.

Nie wiem, czy ta walka w ogóle powinna się odbyć, bo piłkarz jest emocjonalnie poziomie 12-latka, a osoby niedojrzałe emocjonalnie nie powinny walczyć we freakach.I nic poza tym, że kilka lat temu w miarę dobrze wychodziło mu kopanie piłki, to nic sobą poza tym nie reprezentuje.

Nie wiem, czy ta walka w ogóle powinna się odbyć, bo piłkarz jest emocjonalnie poziomie 12-latka, a osoby niedojrzałe emocjonalnie nie powinny walczyć we freakach.I nic poza tym, że kilka lat temu w miarę dobrze wychodziło mu kopanie piłki, to nic sobą poza tym nie reprezentuje.

Jak dodała, plusem tej walki jest to, że Rzeźniczak będzie miał z czego zapłacić alimenty.

Przychodzi mi to ze zdziwieniem i sama nie wierzę, że to piszę, ale w tej walce trzymam kciuki za jego przeciwnika.Jedyny plus tej walki widzę w tym, że piłkarz będzie miał z czego płacić alimenty.

Przychodzi mi to ze zdziwieniem i sama nie wierzę, że to piszę, ale w tej walce trzymam kciuki za jego przeciwnika.Jedyny plus tej walki widzę w tym, że piłkarz będzie miał z czego płacić alimenty.

To był dopiero początek. Schreiber odpowiedziała na jeden z komentarzy i odniosła się do zmarłego syna piłkarza.

Zobacz także

Jakub Rzeźniczak nie wytrzymał i postanowił nagrać oświadczenie na te słowa.

Podsyłacie mi wypowiedzi, szczególnie jednej pani - Marianny Schriber, może ma jakiś uraz do mnie(...). Powiem tak, że ktoś mnie krytykuje za moje wcześniejsze życie, jakie wybory podejmowałem, jakich wywiadów udzielałem (...) Krytykowanie moich wypowiedzi spoko, ale wszędzie wypowiadam się o moim życiu, a nie o czyimś jak to właśnie lubi, chociażby pani Marianna robić i ta krytyka z jej strony apropo wyboru partnerek, czy zostawienia tych partnerek to jest osobne zdanie i nie mam nic do tego, ale chce się odnieść tylko do jednego komentarza.

zaczął piłkarz.