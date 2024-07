Zarobków Roberta Lewandowskiego na boisku nie przebije, ale w mediach jego żona Ania też ma się czym pochwalić. Analitycy „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” sprawdzili, które z nich bardziej zawładnęło w maju środkami masowego przekazu. I co im wyszło? Ile są warci w mediach Anna i Robert Lewandowscy?

Wartość Anny i Roberta Lewandowskiego w mediach

Jak przypomina portal, słynna para, która obchodzi właśnie 4. rocznicę ślubu, już od dawna skupia na sobie uwagę mediów, szczególnie po tym jak Robert ogłosił na boisku, że jego piękna żona jest w ciąży…

…jednak kiedy 4 maja urodziła się Klara, a Robert opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z córką, od informacji zawrzało. Tego dnia w prasie, radiu i TV oraz Internecie ukazało się łącznie aż 2 129 publikacji. Nie mogło się także obejść bez lawiny informacji w social media – na temat pary sportowców tylko 4 maja odnotowano ponad 5 tys. wpisów - wylicza „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”

Portal zauważa też, że o ile w tradycyjnych mediach Ania pojawia się najczęściej w kontekście sukcesów sportowych jej męża, o tyle w mediach społecznościowych cieszyła się większą popularnością od Roberta!

A jak to przekłada się na pieniądze? Press-Service porównał wyniki dotyczące tzw. ekwiwalentu reklamowego Lewandowskich. To suma jaką by trzeba wydać na publikacje - w tym przypadku o Lewandowskich - gdyby były one reklamą. I co wyszło analitykom?

Robert okazał się być niepokonany - jego “ekwiwalent reklamowy” w maju to 37 817 496 zł! Na informacje o jego żonie przypada kwota - 14 976 613 zł. Ponad połowa mniej ale i tak robi piorunujące wrażenie. To przecież tylko jeden miesiąc!

Robert jest w mediach wart więcej:

ale jego piękna żona Ania też może pochwalić się imponującym wynikiem: