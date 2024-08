Anna i Robert Lewandowscy to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych par polskiego show-biznesu. Ostatnio coraz częściej raczą fanów nowymi, wspólnymi kadrami, co oczywiście wprawia fanów w zachwyt. Wczoraj Lewandowscy mieli prawdziwą okazję do świętowania, ponieważ piłkarz miał urodziny. Poza niespodzianką zorganizowaną przez Anię para wybrała się na uroczystą kolację, a ich stylizacje odebrały mowę odbiorcom.

Reklama

Stylizacja Anny i Roberta Lewandowskich zachwyciły fanów

Anna i Robert Lewandowscy dzielą się z fanami swoją codziennością, ale również większymi powodami do świętowania. Niedawno małżeństwo wybrało się na huczne urodziny miliardera, a teraz sam Robert Lewandowski obchodził 36 urodziny. Z tej okazji żona postanowiła złożyć mu życzenia, a następnie zorganizowała dla niego niespodziankę. Anna Lewandowska zadbała o każdy detal, więc były balony, świeczki i tort! Robert nie krył swojego szczęścia, jednak okazało się, że to nie koniec atrakcji na ten dzień.

www.instagram.com/annalewandowska

Późnym wieczorem Ania i Robert Lewandowscy zostawili dzieci w domu, a sami udali się do luksusowej restauracji i wraz z przyjaciółmi zjedli urodzinową kolację Roberta. Goście zasiedli przy dużym stole, a po jedzeniu przyszedł czas na zdjęcia. Ania i Robert Lewandowscy zachwycili swoich odbiorców eleganckimi stylizacjami. Anna Lewandowksa na ten wyjątkowy dzień wybrała czerwony, obcisły kombinezon i trzeba przyznać, że jej sylwetka prezentowała się olśniewająco. Robert natomiast postawił tym razem na czarny total look, który przełamał sportowymi butami z białą podeszwą.

@_rl9

Co więcej, właśnie na profil Roberta Lewandowskiego wleciało nowe zdjęcie i tym razem piłkarz zaprezentował swój nagi tors. To niewątpliwie rozpaliło jego fanki do czerwoności.

W życiu Ani i Roberta Lewandowskich naprawdę dużo się dzieje. Przypominamy, że niedawno celebrytka otworzyła własne studio tańca i jak sama mówi "nie może w to uwierzyć":

Zobacz także

Czasem nadal sama nie dowierzam, że to się dzieje naprawdę. Dwa lata od pierwszej lekcji...otwieram miejsce, w którym będzie szkoła tańca. Niech mnie ktoś uszczypnie! - pisała wówczas Lewa.

Śledzicie Anię i Roberta Lewandowskich w social mediach?

Reklama

Zobacz także: Takie atrakcje zafundowała Anna Lewandowska swoim córkom. "Jestem pod wrażeniem"