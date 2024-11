Anna i Robert Lewandowscy swoje życie przekuli w pasmo niekończących się sukcesów i wygląda na to, że nie zamierzają osiadać na laurach. Trenerka nie zamierza żyć w Barcelonie w cieniu swojego znanego męża i jako prawdziwa bizneswoman, która jest już właścicielką kilku marek, teraz świętuje kolejny wielki sukces i właśnie otworzyła swoje studio Edan Studios w Barcelonie. Widać, że Anna Lewandowska jest nie do zatrzymania i nieustannie idzie do przodu, aby prężnie rozwijać własną markę i tak jest postrzegana w Hiszpanii, nie jako typowa WAG-s, ale jako kobieta samodzielnie pracująca na swój sukces. Teraz w poruszający sposób jej ostatnie działania podsumowała mama Roberta Lewandowskiego. Co powiedziała?

Matka Roberta Lewandowskiego świętuje wielki sukces Anny. Jestem wzruszona wyznaniem Iwony Lewandowskiej

Anna Lewandowska z każdym rokiem udowadnia, że nie zamierza się zatrzymywać i chce rozwijać swoją markę. Trenerka pokazuje też, że jako mama może realizować się zawodowo i właśnie świętuje kolejny ogromny sukces, jakim jest otwarcie własnego studio w Barcelonie. Ten wielki dzień Anna Lewandowska świętowała w gronie bliskich, wśród których nie brakowało oczywiście jej męża Roberta Lewandowskiego, któremu podziękowała za ogromną cierpliwość w ostatnich miesiącach, kiedy przed otwarciem była naprawdę zapracowana, oraz mamy, która tego dnia świętowała swoje 67. urodziny i teściowej. Anna Lewandowska w rozmowie z Agnieszką Hyży wyznała, że sukces to zawsze praca wielu osób i nie ukrywała dumy z ogromnego wsparcia, jakie ma od bliskich:

Sukcesu nigdy się nie osiąga w pojedynkę, sukces zawsze osiąga się w grupie. powiedziała dumna Anna Lewandowska w rozmowie z Agnieszką Hyży dla 'Halo tu Polsat'

Tymczasem w rozmowie z dziennikarką "Halo tu Polsat" głos zabrała też Iwona Lewandowska, która była zachwycona atmosferą i atrakcjami, jakie miały miejsce podczas otwarcia Edan Studios w Barcelonie. Mama Roberta Lewandowskego przyznała, że zazwyczaj przylatuje do Hiszpanii, aby świętować sukcesy syna, ale tym razem jest tam dla Ani. Teściowa trenerki w pięknych słowach podsumowała jej sukces i mówi wprost, że to jeszcze nie koniec, bo Anna Lewandowska z pewnością jeszcze zaskoczy:

Przede wszystkim jestem dziś wzruszoną teściową. Dokonała dla mnie cudu. Podbiła Barcelonę i zyskała miłość wielu ludzi. Wiem, że jeszcze nasz czymś zaskoczy wyznała Iwona Lewandowska

Trzeba przyznać, że Anna Lewandowska na przestrzeni lat osiągnęła ogromny sukces - zaczynała od bloga o zdrowym odżywianiu, treningach i diecie, a dziś jest jedną z najpopularniejszych trenerek, a jej aplikacja do ćwiczeń robi prawdziwą furorę na świecie. Co więcej, Anna Lewandowska jest też właścicielką marki kosmetycznej oraz sprzedaje własne suplementy i zdrowe przekąski. W ciągu kilku lat udało jej się zgromadzić wokół siebie prawdziwą społeczność kobiet, które razem z nią chcą zmieniać swoje życie. To prawdziwy sukces!