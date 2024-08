Anna i Robert Lewandowscy tworzą jedną z najbardziej popularnych par w show-biznesie i są uwielbiani przez miliony fanów. Małżonkowie realizują swoje pasje - Lewandowski gra w kultowym klubie FC Barcelona, a Ania motywuje ludzi do dbania o siebie, wydawać by się mogło, że zakochani mają wszystko, jednak niespodziewanie media obiegły przykre wieści. Dotyczą one piłkarza...

Reklama

Smutne wieści ws. Roberta Lewandowskiego. Piłkarz znalazł się w ogniu krytyki

Robert Lewandowski wraz z żoną i dziećmi już prawie dwa lata temu wyprowadził się do słonecznej Hiszpanii, by móc kontynuować swoją karierę piłkarską. Robert dołączył do kultowego katalońskiego klubu - FC Barcelona. Jego żona postanowiła spełnić swoje kolejne marzenie i już we wrześniu Anna Lewandowska otworzy bardzo ciekawe studio, w którym połączy swoje wszystkie pasje tzn. fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. Nad małżonkami ostatnio pojawiły się jednak czarne chmury, a to za sprawą afery ws. dyplomu piłkarza, który Lewandowski miał rzekomo kupić. Piłkarz obecnie musi zmierzyć się z kolejnymi gorzkimi słowami. Hiszpańskie media od rana huczą o tym, co piłkarz zrobił na boisku.

FAYEZ NURELDINE/AFP/East News

W poniedziałek 12 sierpnia, FC Barcelona, pod wodzą nowego trenera - Hansiego Flicka, rozpoczęła sezon meczem o Puchar Joana Gampera. W spotkaniu, które "Barca" przegrała 0:3 z zespołem As Monaco nie mogło zabraknąć naszego rodaka - Roberta Lewandowskiego. Piłkarz został zdjęty z meczu w 68. minucie, a zastąpił go najlepszy zawodnik tegorocznego Euro- Lamine Yamal. Hiszpańskie media po przegranym meczu nie szczędziły gorzkich słów "Lewemu". Kataloński "Sport" ocenił jego występ na 4/10.

Nie znalazł swojej formy, tracił piłki i nie miał żadnej szansy - można przeczytać w katalońskim 'Sporcie' , który ocenił występ Lewandowskiego bardzo nisko.

Andrzej Iwanczuk/REPORTER/East News

Również dziennik “Mundo Deportivo”, krytycznie ocenił występ Roberta Lewandowskiego.

Niezbyt kombinacyjnie. Szukał strzału przy jedynej okazji jaką miał lub podania po pierwszym kontakcie do Raphinhy i Torres'a w kilku akcjach. - pisze dziennik.

Reklama

Zobacz także: Intymna fotka Lewandowskich podbija sieć. Wszystko przez śmiały gest Roberta

Zobacz także