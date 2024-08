Anna Lewandowska na bieżąco dzieli się z fanami swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 5,6 mln internautów, którzy z niecierpliwością czekają na nowe posty trenerki. Tym razem gwiazda pokazała uroczy, rodzinny kadr, na którym widzimy Roberta Lewandowskiego ze starszą córeczką, Klarą. To był bardzo radosny dzień dla całej rodziny!

Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie Roberta Lewandowskiego i Klary

Anna i Robert Lewandowscy razem z córeczkami już od ponad dwóch lat mieszkają w słonecznej Hiszpanii. Przeprowadzka rodziny miała oczywiście związek z transferem piłkarza do FC Barcelony i wygląda na to, że cała czwórka już na dobre zadomowiła się w tym miejscu. Anna i Robert Lewandowscy mają jednak mnóstwo zobowiązań zawodowych i dość często muszą odbywać służbowe podróże. Tym razem to piłkarz musiał opuścić na chwilę dom, ale na szczęście już powrócił do swoich ukochanych dziewczyn, a Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie z momentu jego przywitania z córeczką.

Anna i Robert Lewandowscy instagram.com/annalewandowska

Anna Lewandowska przekazała radosną wiadomość o powrocie Roberta Lewandowskiego do domu, a na zdjęciu, które opublikowała w sieci widzimy, jak stęskniona Klara czule wtula się w swojego tatę. Na fotce trenerka oznaczyła instagramowy profil Roberta Lewandowskiego i dodała opis:

Daddy came back home (z ang. tatuś wrócił do domu) - przekazała Anna Lewandowska

Instagram/Annalewandowska

Cudownie patrzy się na szczęście tej rodzinki! A Wy, śledzicie na bieżąco Instagram Anny Lewandowskiej?

