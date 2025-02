Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" zyskał ogromną sympatię widzów, a wielu uczestnikom przyniósł szczęście w miłości. Jedną z par, która przetrwała eksperyment, tworzą Aneta i Robert Żuchowscy. Doczekali się nawet dwójki dzieci. Młodsza pociecha przyszła na świat o kilka miesięcy za wcześnie, wskutek tego do dziś musi być pod stałą opieką lekarza i być poddawana rehabilitacji. Jak się właśnie okazało, Hania wylądowała w szpitalu! Co się stało?

Aneta Żuchowska stara się pozostać w stałym kontakcie z fanami, których zyskała za sprawą udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Chętnie pokazuje rodzinne życie w mediach, a w szczególności skrupulatnie relacjonuje rozwój młodszej córeczki Hani. Dziewczynka przyszła na świat jako skrajny wcześniak, przez co pierwsze miesiące spędziła w szpitalu, gdzie lekarze walczyli o jej życie.

Choć w ubiegłym roku skończyła roczek, wciąż jest pod nadzorem specjalistów, a także jest poddawana rehabilitacji. Na szczęście rozwija się prawidłowo, co cieszy jej rodziców oraz fanów. Teraz jednak Aneta poinformowała, że ostatnio dziewczynka trafiła do szpitala! Spędziła tam aż dwa tygodnie z powodu zapalenia płuc. Mimo iż jest już w domu z rodziną, nadal dochodzi do siebie.