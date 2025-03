Kto wygrał "Love Never Lies 3"

Za nami wielki finał "Love Never Lies". Kasia i Paweł, Paula i Michał oraz Agnieszka i Karolina - to pary, które skłamały najmniej razy przed wykrywaczem kłamstw. Jednak tylko jedna para była prawdomówna za każdym razem. Maja Bohosiewicz ogłosiła:

Trzecią edycję ''Love Never Lies'' wygrywają Agnieszka i Karolina

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska o wygranej w "Love Never Lies":

Na pewno wykorzystamy ten budżet. Chcemy ślub wziąć, takie mamy wspólne plany - zaczęła Karolina.

Przyjechałyśmy zawalczyć tutaj o swoją miłość to był nasz cel - dodała Agnieszka.

To też udało nam się wygrać.

Główną wygranę w programie było 141 tysięcy złotych.

Agnieszka i Karolina w finale "Love Never Lies"

Agnieszka w finale "Love Never Lies" nie ukrywała, że czuje się odmieniona i od tej chwili bardziej chciałaby starać się stawiać siebie na pierwszym miejscu. Tuż przed ogłoszeniem werdyktu, dziewczyny odpowiedziały na ostatnie pytania. Gdy tylko zobaczyły się po programowej rozłące, od razu wpadły sobie w ramiona.

Dużo rzeczy zrozumiałam. Strasznie Cię kocham, jesteś dla mnie najważniejsza, będę bardziej wyrozumiała - powiedziała Karolina, nie ukrywając wzruszenia.

A ja postaram się mówić czego chcę, bo za mało mówię, będzie większy balans - dodała Agnieszka.

Karolina przyznała, że jest gotowa na to by "przestać wypominać Agnieszce przeszłość", co wykrywacz kłamstw określił, jak prawdę. Z kolei Agnieszka zadeklarowała, że jest gotowa na ślub z Karoliną, co również okazało się być prawdą.

Agnieszka i Karolina w "Love Never Lies"

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska z "Love Never Lies" wzięły udział w programie by zawalczyć o swoją miłość. Chociaż jawnie już mówiły o ślubie a także o adopcji dziecka, nie było im łatwo w relacji. Agnieszka nie ukrywała, że czuła się punktowana w związku oraz, że jej potrzeby w ogóle nie były brane pod uwagę przez partnerkę. Karolina jednak miała inny ogląd na tę sytuację. Przyznała, że poszła nawet na terapię by nad sobą pracować, ale dodała, że jej dziewczyna jest zamknięta w sobie i nie mówi głośno o swoich potrzebach. W trakcie programu okazało się także, że problemem mogą być przeszłe relacje jednej z uczestniczek. Ostatecznie udało im się wyjść z programu bez szwanku i utwierdzić się w przekonaniu, że ich miłość jest warta wszystkiego. Dużym zaskoczeniem okazała się także relacja Kasi i Pawła w finale "Love Never Lies 3".

