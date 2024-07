Margaret startuje w tę sobotę 5 marca w TVP1 o 21.25 w preselekcjach do Eurowizji z piosenką "Cool me down". Każdy liczy na to, że Margaret da na scenie wielkie show i pokaże się w świetnej kreacji! Jak piosenkarka będzie prezentować się na scenie? Zapytaliśmy Margaret, czy już wie co założy na swój występ. Okazuje się, że na razie wybrała... buty!

Nie wiem jeszcze w co będę ubrana. Ale mam model butów, który bardzo lubię, są to bardzo wygodne szpilki, czółenka, opalizujące na różowo - powiedziała Margaret Party.pl.

Jak wyglądają buty, które być może Margaret założy na sobotni występ? Zobacz w naszym filmiku!

Fani trzymają kciuki za Margaret, żeby to ona wygrała preselekcje i pojechała reprezentować Polskę na Eurowizji 2016 w Szwecji. Ostatnio Margaret wystąpiła na żywo z "Cool me down" w "Świat się kręci", jednak ten występ nie należał do najlepszych, wszystko przez chorobę artystki. Oby w sobotę była w świetniej formie! Zobacz także: Margaret o rywalizacji z Edytą Górniak na Eurowizji: "Przegrana z nią to..."

