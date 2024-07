Księżniczka Charlotte i książę George są wychowywani po królewsku? Dzieci księżnej Kate i księcia Williama wzbudzają ogromne zainteresowanie. Maluchy od małego uczestniczą w oficjalnych spotkaniach. Niedawno towarzyszyli rodzicom podczas wizyty w Polsce. Ich dzieciństwo sporo różni się od tego, które mają inne dzieci. Czy Kate i William od najmłodszych lat szykują swoje dzieci do ważnych ról, które będą pełnić w przyszłości?

Reklama

Zobacz też: Książę George zawsze nosi krótkie spodnie, nawet zimą! Dlaczego? Wyjaśniamy!

Zobacz także

Księżna Kate i książę William wychowują dzieci po królewsku?

2-letnia księżniczka Charlotte i 4-letni książę George w przyszłości będą mieli ważne role do odegrania. Ich rodzice od małego przygotowują swoje dzieci do tego, co czeka na nie za jakiś czas. Jednak księżna Kate i książę William starają się zachować zdrowy rozsądek, próbując zapewnić swoim pociechom maksymalnie normalne dzieciństwo. Co więcej, trzymają George'a i Charlotte z daleka od gadżetów elektronicznych.

Kate i William pragną normalnego dzieciństwa dla George'a i Charlotte. Uważają, że to ważne, by dzieci miały tak dużo normalności jak to możliwe. Kate i William dorastali bez nowinek technologicznych, dlatego nie pozwalają dzieciom bawić się iPadem. Mówią im, że to zabawki dla dorosłych. Są naprawdę normalni - pisze magazyn "US Weekly".

Ciekawi jesteśmy, jak długo uda się uchować dzieci przed korzystaniem ze smartfonów? ;)

Polecamy: Wizyta księcia Williama i księżnej Kate w Polsce wciąż budzi emocje! Była pełna WPADEK. Jakich?

Księżna Kate, książę William oraz ich dzieci są ulubieńcami Brytyjczyków, ale nie tylko. Rodzina ma swoich fanów na całym świecie, w tym wielu w Polsce.

Choć Geroge i Charlotte to książęta, ich rodzice starają się zapewnić im w miarę normalne dzieciństwo.

EastNews