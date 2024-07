Książę George zawsze nosi krótkie szorty. Długie spodnie będzie mógł nałożyć w wieku 8 lat, a więc dopiero za 4 lata:

Zwyczaj mówi, że chłopiec awansuje do noszenia długich spodni w okolicach ósmego roku życia. Historycznie tradycja ta sięga szesnastego wieku. Noworodek do pierwszego lub drugiego roku życia był ubierany w suknię (podobną do tych, w których chłopcy są chrzczeni), potem natomiast nosił ubrania składające się z niezłączonych ze sobą nogawek, które przypominały szorty. Zwyczaj ten nosił nazwę "breeching" - mówi Hanson.