Choć od przyjazdu księcia Williama i księżnej Kate do Polski minął już tydzień, wciąż nie milkną echa tej wizyty. Ostatnio głośno było na temat artykułu dziennikarki Kate Maltby w dzienniku "The Guardian", która napisała, że książęca para przyjechała do Polski w czasie masowych protestów przeciwko reformie sądownictwa, a ich wizyta miała odwrócić uwagę od tego, co dzieje się w Polsce i co chce zmienić rząd. Zdaniem dziennikarki wizyta książęcej pary ociepliła wizerunek polskiego rządu, który w Europie nie ma teraz dobrej prasy.

Kate i William zostali zaangażowani w politykę polskiego rządu mającą na celu napisanie historii od nowa. Odwiedzili były obóz koncentracyjny w Stutthoff, który powstał głównie z myślą o polskiej inteligencji, a nie Auschwitz-Birkenau znany powszechnie na świecie jako miejsce zagłady przede wszystkim Żydów.Będąc w Trójmieście, nie zobaczyli nowego Muzeum II Wojny Światowej, bo nowy rząd nie zdążył jeszcze zmienić ekspozycji na taką, która bardziej skupiłaby się na heroizmie Polaków, niż na skutkach przedwojennego nacjonalizmu i antysemityzmu w Europie Środkowo-Wschodniej - pisała publicystka.

Jednak nie tylko z tego powodu do dziś jest głośno o wizycie Williama i Kate w Polsce. Nie obyło się bowiem bez wpadek. Jakich? Zobacz kolejne slajdy!

