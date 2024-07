1 z 9

To już koniec wizyty księżnej Kate i książę William w Polsce. Para książęca właśnie pojawiła się na lotnisku w Warszawie razem z dziećmi, gotowi do odlotu do Berlina. 4-letni George i 2-letni Charlotte nie wyglądają na zadowolonych, że opuszczają Polskę. Czyżby im się u nas spodobało? :). Mały książę ociągał się ze wsiadaniem do samolotu. Księżniczka Charlotte również nie miała zbyt dobrego humoru.

Księżna Charlotte i książę George opuszczają Polskę

Oboje dopiero się rozchmurzyli siedząc w samolocie i obserwując lotnisko. Zobaczcie zdjęcia królewskich dzieci, które poleciały z rodzicami na dalszy ciąg wizyty w Europie.

