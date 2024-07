Iwona Węgrowska chyba wzięła sobie do serca wasze komentarze i postanowiła zmienić co nieco w swoim życiu zawodowym. Pierwszy efekt pracy nad sobą piosenkarka zaprezentowała wczoraj, podczas letniego party MTV Mobile, na które zabrała swojego przyszłego męża.

Na wydarzenie Iwona wybrała prostą, białą krótką sukienkę, postawiła na włosy zaczesane do tyłu z efektownie wypuszczonym loczkiem i swoje ulubione szpilki. Kitem tej stylizacji jest niemodny już francuski manicure, ale najważniejsze, że Iwona w końcu pozowała do zdjęć tak jak inne gwiazdy. Obyło się bez show na kolanach czy obmacywaniu ścianki sponsorskiej (zobacz), a to w jej przypadku zwrot w stronę lepszego.

Zauważyliśmy też, że usta Iwony chyba wróciły do rozmiarów bardziej naturalnych niż wcześniej. Doceniamy wysiłek i trzymamy kciuki za kolejne tego typu wcielenia Węgrowskiej. Najwyraźniej miłość ma na nią zbawienny wpływ.

