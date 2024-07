Wygląda na to, że choć Ilona Ostrowska należy do wyjątkowo cierpliwych kobiet, nie ma już na co czekać. Po tym jak Jacek Borcuch postanowił zostawić żonę i związać się z młodszą o 17 lat aktorką Olgą Frycz, Ostrowska nie podejmowała żadnych radykalnych kroków. Aktorka wierzyła, że wszystko się dobrze skończy i reżyser wróci do swojej rodziny.

Tymczasem jej walka o małżeństwo na niewiele się zdała. Jak donosi "Twoje Imperium" pozew rozwodowy aktorskiej pary od maja leży w jednym z warszawskich sądów.



- Niedługo zostanie wyznaczony termin pierwszej rozprawy rozwodowej - powiedział w gazecie Maciej Gieros z biura prasowego warszawskiego Sądu Okręgowego.

A jednak...

